Как лечить горло при ларингите

Ларингит – это воспаление слизистой оболочки гортани.

Практически каждый видел и слышал больных с ларингитом, а многие уже успели почувствовать на себе это состояние. Увлекательные диалоги с окружающими, когда говорить больно, а все вокруг, похоже, оглохли, запоминаются надолго.

Вот основные симптомы ларингита:

Охриплость или полное исчезновение голоса.

Сухой кашель. Достаточно типичен «лающий» кашель.

Боль при глотании, и как следствие – потеря аппетита.

Головная боль, повышенная температура, слабость - признаки интоксикации.

Нарушение речи при ларингите связано с тем, что голосовые связки находятся как раз в этом отделе дыхательной системы. Поскольку голосовые связки – достаточно нежное устройство, ларингит почти всегда приводит к изменению или исчезновению голоса. У детей ларингит может быть крайне опасен, т.к. сужение воспалённой гортани может привести к смерти. Это называется «ложный круп» (истинный круп – это дифтерия).

Вот симптомы:

Среди ночи ребёнок просыпается, начинает задыхаться, синеет.

Кашель лающий, приступообразный.

Потом, через некоторое время, ребенок снова засыпает. После первого же такого эпизода – немедленно вызывайте скорую.

Итак, существует целый ряд ситуаций, приводящих к ларингиту:

Инфекции, а именно ОРВИ, грипп, корь, коклюш, скарлатина.

Собственно, любой возбудитель, способный развиваться на слизистой глотки.

Переохлаждение снижает местный иммунитет, поэтому является частой причиной ларингита.

Хронический гайморит, кстати, тоже является частой причиной ларингита, т.к. гайморова пазуха не участвует в обогреве входящего воздуха.

Курение, проживание в непосредственной близости от угольных шахт, терриконов, в крупных городах приводит к ларингиту.

В данном случае речь идёт не об остром процессе, а о хроническом заболевании.

Громкий крик или постоянная работа голосом на повышенных тонах чреваты острым, в случае крика, или хроническим ларингитом.

Лечение ларингита должно быть комплексным. При любой форме заболевания вас будут заставлять молчать. Молчите! От этого зависят все ваши последующие коммуникации:

Назначается лечение основного заболевания, вызвавшего ларингит (если причина ларингита – инфекция).

То есть это могут быть противовирусные препараты, антибиотики и т.д.

Диета при ларингите исключает пряные и острые компоненты, а также аллергены.

Ингаляции, полоскания горла и другие физиопроцедуры активно используются при этом заболевании.

Для профилактики ларингита рекомендуется закаливание, физкультура.

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