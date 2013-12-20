Симптомы сотрясения мозга

Сотрясение мозга – это лёгкая форма черепно-мозговой травмы, при которой не остаётся значимых изменений в структуре черепа, мягких тканей, мозга.

Кстати, никто не говорит о том, что сотрясение мозга проходит для организма бесследно. Любая черепно-мозговая травма, даже сотрясение, это ЧП для организма.

Так уж сложилось, что не заметить момент сотрясения обычно не удаётся. Как правило, ваша голова встречается с чем-то твёрдым, а ваш мозг на непродолжительное время берёт отгул, т.е. вы «выключаетесь».

Итак, вы очнулись. После того как вы убедитесь, что вашей жизни, здоровью и финансовому благополучию уже никто не угрожает – первым делом нужно направиться в больницу, причём сразу в нейрохирургическое отделение.

Запомните - пешком идти нельзя, вызывайте скорую, возможно, милицию и родственников. По дороге в больницу вас может преследовать тошнота, рвота, общая слабость и боль в месте удара. Это – абсолютно нормально. Если у вас действительно только сотрясение, то такие спецэффекты исчезнут на вторые сутки.

После того, как вас госпитализировали, вам предложат следующее:

Пройти МРТ, КТ и, возможно, измерить давление мозговой жидкости (ликвора).

Всё это необходимо для точного диагноза, определения степени повреждения и последующих действий. Обойтись без этих исследований нельзя. Кстати, если у вас немного повреждена кожа головы при ударе – это уже трактуется не как сотрясение мозга, а как ушиб мозга, и лечится соответственно.

Госпитализацию на пять суток в нейрохирургическое отделение.

С учётом того, что это может быть не просто сотрясение, рисковать и уходить оттуда раньше категорически нельзя. Можно, например, из-за незамеченного вовремя кровотечения, запросто получить ишемический инсульт и переместиться в совершенно другое отделение. После выписки, как правило, прописывают постельный режим ещё на две недели в домашних условиях, т.е. бежать на работу сразу после выписки не стоит.

Назначаются препараты, помогающие организму преодолеть последствия сотрясения мозга:

Обезболивающие средства.

Обычно используется группа неспецифических противовоспалительных препаратов – диклофенак, напроксен, нимесулид и т.п.

Противорвотные, например, препараты метоклопрамида.

Восстанавливающие сосуды и нервные клетки - вазотропные и ноотропные препараты.

Успокоительные растительные сборы – препараты валерианы, пустырника и т.п.

Если вы ответственно отнесётесь к своему состоянию – никакие отдалённые неприятности, бывающие при черепно-мозговых травмах, не будут вам страшны.

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