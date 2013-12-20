Завтра в Украине ожидается небольшой мокрый снег и дождь

Завтра в восточных, а днем и в северных областях Украины ожидается небольшой мокрый снег и дождь, слабый гололед, на остальной территории без осадков.

Ночью и утром на юге Украины местами туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах северных, центральных и восточных областей гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме южной части, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, на юге Крыма 2-5° тепла; днем от 1° мороза до 4° тепла, в Крыму 5-10° тепла; в восточных областях на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем около 0°.

В Киеве и области в субботу ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег, слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.