Почему появляется аллергический кашель

Аллергический кашель – достаточно распространённый симптом аллергии.

В зависимости от особенностей физиологии конкретного человека, аллергия проявляется по-разному. Некоторые постоянно чихают, кое-кто непрерывно чешется, а вот у части аллергиков начинается аллергический кашель. Если вас периодически мучает кашель, важно разобраться в его происхождении.

Кашель может быть симптомом обычного респираторного заболевания, скажем, гриппа.

Однако, как правило, ОРВИ, в т.ч. грипп, сопровождается типичным комплексом симптомов: температура, насморк, воспаление слизистых, слабость. В случае с аллергическим кашлем этих признаков, скорее всего, не будет.

К сожалению, есть достаточно опасные заболевания, которые проявляют себя аналогичным аллергическому кашлю образом: туберкулёз и центральный рак лёгкого. В этом случае температуры и признаков ОРЗ тоже не будет, зато кашель мучает постоянно.

Существует определённая опасность, что человеку с аллергическим кашлем поставят диагноз «туберкулёз». Связано это со злополучной пробой Манту. Дело в том, что любая аллергия в фазе обострения увеличивает реакцию кожи на туберкулин, что подтверждает предположение о туберкулёзе у не слишком грамотного специалиста.

В результате здоровому ребёнку или взрослому насильно прописывается курс жесточайших противотуберкулёзных препаратов (изониазид, рифампицин и т.п.).

Рак лёгкого не всегда легко обнаружить, поэтому заподозривший этот страшный диагноз врач может довольно долго гонять вас по кабинетам и лабораториям для вашего же блага. Для того чтобы исключить неприятности такого рода, при постоянном кашле необходимо обратиться к аллергологу.

Аллерголог поможет вам определиться с источником аллергии либо перенаправит к соответствующему специалисту.

Как правило, это аллергия на домашнюю пыль, домашних животных, пыльцу растений. Реже встречается аллергия на конкретные пищевые продукты, например – на абрикосы (читайте на нашем сайте).

Лечение аллергического кашля – это, в первую очередь, лечение самой аллергии:

Назначаются антигистаминные препараты длительного действия.

Определившись с аллергеном (веществом, на которое у вас аллергия), необходимо держаться от него как можно дальше.

Постоянный кашель может вызывать раздражение слизистой, а также повреждать голосовые связки. Для облегчения состояния рекомендуются ингаляции и обезболивающие препараты (нимесулид, напроксен).

Итак, постоянный кашель без симптомов инфекционного заболевания – повод для визита к аллергологу.

Если же заболевание затянулось, а кашель остался – обязательно сходить хотя бы к семейному врачу.

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