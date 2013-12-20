Формируйте полезные привычки для здоровья
На сон отводите 8 часов
Любое благое начинание может не принести нужные плоды, если не ввести его в привычку. При помощи этих привычек можно изменить жизнь в лучшую сторону.
Откажитесь от регулярного употребления в пищу фастфуда, замените эти продукты более здоровыми.
Даже 10 минут зарядки утром помогут вашему организму зарядиться энергией так, что никакого кофе не потребуется.
Высыпайтесь, на сон отводите 8 часов!
Засыпайте и просыпайтесь с положительными мыслями, с улыбкой.
Питайтесь регулярно и примерно в одно и то же время.
Бережно относитесь к финансам. Начните откладывать деньги и не опустошайте этот НЗ при каждом удобном случае.
Проводите больше времени с теми людьми, с которыми вам действительно хорошо и весело.
Читайте книги, которые расширяют ваш кругозор и учат саморазвитию.
Выпивайте в день не менее 2 литров воды.
Пойдите в спортзал. Купите абонемент на год, потраченные деньги будут безотказным стимулом посещать тренировки.
Визуализируйте свои цели. Это может быть рисунок, картинка или фотография.
Выпишите на лист бумаги все «зависшие дела» и постарайтесь как можно быстрее разобраться с этими вопросами. Наградите себя за успех.
Откажитесь от ненормативной лексики.