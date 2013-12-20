Формируйте полезные привычки для здоровья

Любое благое начинание может не принести нужные плоды, если не ввести его в привычку. При помощи этих привычек можно изменить жизнь в лучшую сторону.

Откажитесь от регулярного употребления в пищу фастфуда, замените эти продукты более здоровыми.

Даже 10 минут зарядки утром помогут вашему организму зарядиться энергией так, что никакого кофе не потребуется.

Высыпайтесь, на сон отводите 8 часов!

Засыпайте и просыпайтесь с положительными мыслями, с улыбкой.

Питайтесь регулярно и примерно в одно и то же время.

Бережно относитесь к финансам. Начните откладывать деньги и не опустошайте этот НЗ при каждом удобном случае.

Проводите больше времени с теми людьми, с которыми вам действительно хорошо и весело.

Читайте книги, которые расширяют ваш кругозор и учат саморазвитию.

Выпивайте в день не менее 2 литров воды.

Пойдите в спортзал. Купите абонемент на год, потраченные деньги будут безотказным стимулом посещать тренировки.

Визуализируйте свои цели. Это может быть рисунок, картинка или фотография.

Выпишите на лист бумаги все «зависшие дела» и постарайтесь как можно быстрее разобраться с этими вопросами. Наградите себя за успех.

Откажитесь от ненормативной лексики.