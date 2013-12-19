Яблоки полезны для сердца

Британские ученые советуют людям старше 50 лет четко придерживаться правила "одно яблоко в день". Эта простая мера позволит снизить риск смерти от инсульта и инфаркта ничуть не хуже лекарств. Результаты исследования на эту тему опубликованы в British Medical Journal.

По данным ученых из Оксфордского университета сегодня люди из группы риска принимают препараты для уменьшения уровня плохого холестерина в крови (статины).

Правда, они рекомендованы гораздо большему количеству людей, поскольку очень эффективны в качестве средства первичной профилактики болезней сосудов и сердца. Однако и яблоки действуют не хуже. Употребление одного фрукта в день могло бы предотвратить 8,5 тысячи смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в год.