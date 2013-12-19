Как правильно лечить простуду

Простуда - это вирусное заболевание, которое может быть вызвано любым из огромного количества респираторных вирусов, в т.ч. разнообразными гриппами, аденовирусами, риновирусами и т.д..

Как правило, простуда имеет стадию продромы, когда человек уже чувствует себя заболевшим. Через сутки-двое развивается само заболевание, с повышением температуры до 38 градусов, насморком, кашлем, ознобом.

В последствии к простуде может присоединяться бактериальная инфекция, которая резко ухудшает общее состояние, вызывает подъем температуры тела свыше 38 градусов и требует консультации врача с последующим назначением антибиотиков.

Важно запомнить, что сама простуда - всегда вирусное заболевание, лечить которое антибиотиками сразу - бессмыслено. Дело в том, что антибиотики вообще не воздействуют на вирусы, в т.ч. на респираторную группу.

Итак, вот основные группы препаратов для лечения простуды:

Противовирусные препараты, т.е. вещества, угнетающие размножение вирусов, снижающие способность вируса “прилипать” к клетке и внедряться в неё.

Эти свойства есть у единичных препаратов, таких как ремантадин (помогает только от вируса гриппа А), арбидол, гроприназин. У подавляющего большинства других препаратов прямого воздействия на вирус нет. Как правило, эти вещества должны стимулировать иммунитет, что опосредованно должно влиять и на вирус.

К сожалению, многие врачи общей практики зачастую не понимают механизма действия того или иного препарата для лечения простуды, поэтому назначают вещества, никакого влияния на вирус не оказывающие.

Антипиретики, т.е. препараты для снижения температуры.

Респираторные вирусы, как правило, вызывают умеренный подъем температуры. Приём препаратов для снижения температуры (парацетамол, нимесулид и т.д.) должен оказать соответствующий эффект. Если температура не упала – значит на ослабленный вирусом организм уже «села» бактерия. В этом случае – необходимо обратиться к врачу.

Антигистаминные препараты помогают в борьбе с симптомами простуды – кашлем, насморком. Лучше использовать препараты суточного действия.

Для эффективного устранения насморка нередко рекомендуются сосудосуживающие препараты в виде капель.

При поражении вирусом нижних отделов дыхательных путей и развитии вирусного бронхита рекомендуются отхаркивающие средства как растительного, так и синтетического происхождения.

Банки и горчичники.

Хотя эффективность этих физиопроцедур, знакомых многим с детства, до сих пор не доказана, для детей школьного возраста это прекрасный стимул болеть не так часто. Кроме того, улучшение кровообращения в области грудной клетки может препятствовать развитию осложнений простуды, например – пневмонии.

Ингаляции парами отвара лекарственных растений действительно полезны, т.к. предупреждают присоединение бактериальной инфекции к вирусному процессу.

Наиболее подходящим для ингаляций является отвар ромашки.

Ни в коем случае нельзя переживать простуду “на ходу”, т.к. самое страшное в простуде - её осложнения.

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