Институт геронтологии создал сайт с рекомендациями пожилым людям

Данный веб-ресурс разработан с целью предоставления информации и консультаций о доступных для граждан старшего возраста медицинских, социально-бытовых, культурно-образовательных и других услуг, которые они могут получить в государственных и негосударственных организациях .

- был создан для медицинских и социальных работников, волонтеров, людей пожилого возраста и членов их семей. Как сообщили УНИАН в Минздраве, сайт - www.gicc.org.ua - был создан для медицинских и социальных работников, волонтеров, людей пожилого возраста и членов их семей.

В частности, на сайте можна найти адреса и телефоны учреждений, полезные советы для людей пожилого возраста .

В помощь младшему медицинскому персоналу и членам семей тяжелобольных размещено пять учебных видеофильмов по уходу за людьми, которые потеряли способность к самообслуживанию.

Также на сайте в формате радиоклипов можно найти ответы на вопросы об особенностях соблюдения здорового образа жизни в пожилом возрасте, безопасность существования, само-и взаимопомощи.