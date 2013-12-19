Институт геронтологии создал сайт с рекомендациями пожилым людям
15:26, 19 декабря 2013Страна
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Полезные адреса и советы
Данный веб-ресурс разработан с целью предоставления информации и консультаций о доступных для граждан старшего возраста медицинских, социально-бытовых, культурно-образовательных и других услуг, которые они могут получить в государственных и негосударственных организациях .
Как сообщили УНИАН в Минздраве, сайт - www.gicc.org.ua - был создан для медицинских и социальных работников, волонтеров, людей пожилого возраста и членов их семей.
В частности, на сайте можна найти адреса и телефоны учреждений, полезные советы для людей пожилого возраста .
В помощь младшему медицинскому персоналу и членам семей тяжелобольных размещено пять учебных видеофильмов по уходу за людьми, которые потеряли способность к самообслуживанию.
Также на сайте в формате радиоклипов можно найти ответы на вопросы об особенностях соблюдения здорового образа жизни в пожилом возрасте, безопасность существования, само-и взаимопомощи.
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