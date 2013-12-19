Завтра в Украине +4°

Завтра в Украине без существенных осадков, днем до 4° тепла, местами туман.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, в северных, центральных и восточных областях на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 7-12° мороза, на побережье морей местами 1-3° тепла; днем от 1° мороза до 4° тепла, в южной части и областях Прикарпатья 4-9° тепла.

В Киевской области без существенных осадков. Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

В столице без существенных осадков. Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.