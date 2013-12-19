Омолаживающая маска из картофеля отбеливает кожу

Эта маска поможет не только вернуть коже молодость, но также отбелить кожу и придать ей здоровый цвет. Хороша для увядающей кожи, на которой только что появились морщины.

Готовим омолаживающую маску так: картофель чистим и отвариваем в небольшом количестве молока. Затем готовим густое пюре, сливая лишнюю жидкость. Наносим на лицо на 15 минут и смываем теплой водой.

Омолаживающая маска для сухой и нормальной кожи

Эта маска хороша для кожи, которая требует увлажнения и омоложения. Картофель отвари в молоке. Сделай пюре, возьми 3 ст. ложки этого пюре и тщательно смешай с 3 ст. ложками морковного сока. Маску нанеси на кожу лица и смой через 25 минут теплой водой.

Омолаживающая маска для жирной и комбинированной кожи

Возьми по 1 свежей картофелине и морковине, натри на мелкой терке. Смешай обе массы и добавь немного муки или крахмала, чтобы масса загустела. Затем добавь сок четвертинки лимона и нанеси маску на лицо. Смой через 10-15 минут прохладной водой.