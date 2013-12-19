Янукович посетил детский дом «Любисток»

Президент Украины Виктор Янукович посетил Вышгородский районный детский дом «Любисток» в селе Новые Петровцы Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава государства пообщался с воспитанниками и директором Николаем Жаданом.

Президент поинтересовался условиями воспитания и проживания детей, их потребностями и планами по улучшению условий и дальнейшему развитию «Любистка».

Как сообщил Жадан, у детей есть все необходимое для получения качественного образования и подготовки к получению профессии. По его словам, в ближайших планах - полное обеспечение заведения компьютерным оборудованием.

Президент пообещал оказать поддержку и как первый шаг - подарил детскому дому мультимедийное оборудование.

Янукович также поинтересовался, все ли дети обеспечены планшетами и пообещал воспитанникам подарить их.

Дети поздравили главу государства с праздником Святого Николая праздничной песней. Вместе с Януковичем они зажгли огни на елке возле детского дома.

«С праздником веры и надежды. Главное – веры в собственные силы, а я буду помогать», - сказал Президент.

Глава государства также вручил подарочные наборы каждому воспитаннику.

Вместе с главой государства заведение посетили министр образования и науки Дмитрий Табачник, министр социальной политики Наталия Королевская, уполномоченный Президента по правам ребенка Юрий Павленко, председатель Киевской ОГА Анатолий Присяжнюк.

Председатель Киевской ОГА, в свою очередь, рассказал о планах развития сети детских заведений в поселке. Так, по его словам, в ближайшее время в Новых Петровцах запланировано строительство нового дошкольного учебного заведения.

Президент пообещал оказать поддержку таким планам местной власти.

*** Вышгородский районный детский дом «Любисток» - заведение для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и детей из социально незащищенных и функционально несостоятельных семей. Детский дом был открыт в 2002 году.

Детский дом рассчитан на 30 воспитанников, содержится за счет средств местного бюджета.