Маски для тела из натуральных масел

Сейчас в аптеках можно купить все ингредиенты и сделать маски для тела своими руками. Маска для тела с корицей помогает очистить кожу от черных точек и делает ее очень нежной на ощупь.

Для маски берут 200 граммов липового меда. Смешивают его с тремя столовыми ложками молока.

Добавляют 3 столовые ложки персикового масла. Его можно купить в аптеке в отделе для ароматерапии.

Персиковое масло изготавливают из косточек. Его очень хорошо использовать для сухой и усталой кожи. Добавляют 1 чайную ложку молотой корицы. Все ингредиенты хорошо перемешивают.

Берет 3 столовые ложки оливкового масла и подогреваем на паровой бане, чтобы она стала теплой. Вливаем в приготовленную смесь. Еще раз перемешиваем.

Маску наносят на тело сразу после того, как сделали. Сначала нужно ополоснуться под душем. Затем намазать маску и оставить на 20 минут. После этого смыть холодной водой.

В конце нужно нанести любой питательный крем. Маска с корицей позволяет избавиться от сухости кожи уже через три процедуры.

gazeta.ua