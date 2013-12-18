Завтра на юге и западе Украины ожидается 3-8° тепла

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Ночью и утром на дорогах северных, центральных и восточных областей местами гололедица, в западной и южной части кое-где туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах местами 7-12° мороза, на Южном побережье Крыма 1-4° тепла; днем от 1° мороза до 4° тепла, на юге и западе страны 3-8° тепла.

В Киеве и области в четверг осадки не ожидаются. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 1-6° мороза, днем 0-4° тепла, в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.