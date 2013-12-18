Лучший способ профилактики энтеровируса – мытьё рук

Энтеровирусы (enterovirus - кишечные, лат.) – группа вирусов, попадающих в организм через желудочно-кишечный тракт и активно там размножающихся.

Насчитывается около двухсот болезнетворных для человека энтеровирусов. Т.к. сгруппированы эти инфекции по весьма внешнему признаку, т.е. по способу проникновения в организм, общего между ними мало. Поэтому клинические проявления энтеровирусной инфекции могут быть самыми разнообразными. Источником энтеровирусной инфекции в первую очередь является человек – носитель.

Способов передачи энтеровируса два:

Воздушно-капельный, при кашле, чихании, разговоре.

Фекально- оральный, т.е. через немытые руки и продукты.

Именно второй путь передачи является причиной высокой детской заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Именно в детских садах и школах чаще всего отмечаются вспышки.

Ситуацию с распространением энтеровирусов значительно усложняет тот факт, что часть населения является постоянным носителем данной инфекции без каких-либо симптомов заболевания.

Заболевание проявляет себя резким повышением температуры тела до 38-39 градусов. Типичной является лихорадка, которая проходит на пятый-седьмой день.

Симптомы энтеровирусной инфекции зависят от поражения того органа или ткани, который на этот раз понравился вирусу больше:

Энтеровирусная ангина сопровождается слабостью, головной болью.

Появляются пузырьки на слизистой глотки, миндалинах, нёбных дужках. После вскрытия пузырька остаётся язвочка с белым налётом.

Конъюнктивит, сопровождается светобоязнью.

Мышечные боли, обычно интенсивнее в грудной клетке и в конечностях.

Чем выше температура при энтеровирусной инфекции, тем сильнее боли.

Понос, причем никаких изменений цвета и запаха не будет.

Дело в том, что, несмотря на свое название, энтеровирусы не слишком сильно влияют именно на кишечник. Гораздо больше неприятностей эта группа вирусов приносит нервной и мышечной системам.

Боли в сердце.

Наиболее опасным в перспективе оказывается влияние энтеровируса на сердце. Достаточно часто энтеровирус вызывает миокардит, т.е. воспаление сердечной мышцы, клапанов сердца. Из-за этого со временем развиваются аритмии, недостаточность клапанов и многое другое. Опасно в энтеровирусных миокардитах то, что они могут протекать практически бессимптомно.

Боль и тяжесть в правом боку.

Возникает как следствие энтеровирусного гепатита, т.е. поражения печени. Гепатит может сопровождаться тошнотой, горечью во рту.

Сыпь в виде красных пятен в верхней части тела.

Специального лечения для энтеровируса нет. Все лечебные мероприятия направлены на защиту и восстановление пострадавших органов и тканей. Самый лучший способ профилактики энтеровируса у ребенка – приучить его мыть руки.

lady.tochka.net