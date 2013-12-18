За две недели до Нового года нужно перейти на лёгкое питание

Тяжести в желудке, вздутия и аллергических высыпаний после новогоднего застолья не будет, если за две недели до праздников перейти на легкое питание.

На Новый год почти в каждом доме есть оливье, селедка "под шубой", салаты с ананасом, курицей и морепродуктами, студень, запеченная утка, несколько сортов колбас и красная рыба и икра. А еще горячие блюда, сладкое и фрукты и конфеты. Все это будет запиватися шампанским, коньяком, вином и водкой одновременно. Не каждая печень сможет это выдержать.

"Если фильтр забивается, в кровь идут токсины. Могут появиться прыщи. Они показывают, что организм перегружен аллергическими веществами, - говорит столичный врач семейной медицины Полина Загородная, 36 лет, - часто такое бывает, когда люди начинают смешивать все вместе".

Количество съеденного не имеет значения. Важно в каком состоянии организм. Чем меньше в нем шлаков и аллергенов, тем легче переживете праздники.

Очистить и подготовить себя можно за 2 недели. Прежде всего советуют не есть продуктов с красителями, копчености, жареное, колбасу и майонез. Ежедневно следует выпивать 2 литра чистой воды.

"Добавьте в рацион рисовую кашу на воде и несколько печеных яблок на каждый день. Такую же легкую неделю хорошо сделать после праздников ", - советует врач.

gazeta.ua