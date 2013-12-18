При смехе происходит массаж внутренних органов

Смех – это не только выражение радости и веселья. Это еще и особая работа организма, в процессе которой выделяются полезные вещества и работают «нужные» группы мышц. Итак, почему смех лучшее средство для красоты и здоровья.

Лекарство от депрессии

Во время смеха в человека м’мышцы лица посылают в мозг особые импульсы, которые благотворно влияют на нервную систему и на деятельность мозга. Причем этот механизм срабатывает даже тогда, когда мы просто улыбаемся.

А последние исследования ученых показали, что всего одна минутка искреннего смеха настолько уменьшает выброс стрессового гормона кортизона, что способна заменить сорокаминутное сеанс релаксации. А вот эндорфины, гормоны радости, во время смеха производятся особенно активно.

Способ улучшения фигуры

Смех – прекрасная аэробика для мышц и неплохой массаж для многих внутренних органов. Во время смеха, как и при обычных физических нагрузках, снижается уровень «плохого» холестерина и улучшается кровоснабжение – ведь в работу в это время включается сразу восемьдесят групп мышц. И особенно «работают» мышцы ног, спины и живота. Современные ученые приравнивают одну минуту смеха п’ятнадцяти минут езды на настоящем велосипеде.

Средство для омоложения кожи

Смех – это хорошая зарядка для лица, которая обеспечивает хороший прилив крови к его коже. А это – дополнительное питание для клеток, упругость и даже здравый румянец. Не зря замечено – веселые, оптимистичные люди всегда выглядят моложе сверстников.