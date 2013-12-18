Россия и Украина будут сотрудничать в ликвидации ЧС

Россия и Украина будут помогать друг другу при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС России, об этом говорится в подписанном сегодня в Москве Плане совместных мероприятий в контексте реализации Межправосоглашения о сотрудничестве в области предупреждения промышленных аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий. От российской стороны документ подписал глава МЧС министр Владимир Пучков, от Украины председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - Михаил Болотских.

Данный План предусматривает возможность участия аварийно-спасательных формирований МЧС России и ГСЧС Украины в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях России и Украины, а также обмен опытом по вопросам мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Кроме того, в рамках подписанного договора будут проработаны вопросы организации взаимного оповещения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Документом определены планы по организации совместной работы по ликвидации масштабных пожаров, особенно в экосистемах и на приграничных территориях.

Также договор учитывает вопросы профессиональной подготовки специалистов, обмена опытом и совместного научно-технического развития.