В косметологическом кабинете нанесли вред здоровью 9-летнего ребенка

В Севастополе возбуждено уголовное дело в связи с причинением вреда здоровью ребенка в косметологическом кабинете.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города со ссылкой на информацию помощника прокурора Гагаринского района Севастополя Юрия КОВИТИДИ, в ходе предварительного следствия установлено, что в августе 2007 года в этот кабинет ребенок был приведен родителями с целью удаления бородавок на тыльной стороне кистей рук. Однако, после проведения процедуры удаления бородавок жидким азотом, состояние здоровья девятилетнего мальчика заметно ухудшилось. В скором времени ребенок был госпитализирован: на его ладонях образовался химический ожог второй и третей степени, причина которого – жидкий азот. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала эти ожоги как телесные повреждения средней степени тяжести.

Родители пострадавшего ребенка обратились в прокуратуру Гагаринского района Севастополя, и после проведенной проверки районная прокуратура возбудила уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшего тяжкие последствия для несовершеннолетнего. За это преступление, предусмотренное частью 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины, врачевателю грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Для производства досудебного следствия прокуратура района направила данное уголовное дело в следственный отдел Гагаринского РО УМВД Украины в г. Севастополе.