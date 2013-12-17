Самые полезные для глаз продукты

Одной из причин развития глазных заболеваний может стать неправильное питание. Между тем, есть целая корзина продуктов, которые так "любят" наши глазки.

Разумеется, в первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы питание было комплексным, качественным, сбалансированным. Детям с близорукостью (миопией) полезно регулярно употреблять творог. Только в твороге содержатся вещества, которые укрепляют глаз и не дают перерастягиваться глазному яблоку и сетчатке.

Прогрессирование миопии иногда связано с акселерацией, то есть ребенок растет быстрее, чем глаз. В данной ситуации питание тоже имеет свои особенности: во-первых, детям обязательно назначается кальций для роста костей, во-вторых, рекомендуются продукты с богатым содержанием витамина С, такие как лимон и клюква. Для повышения остроты зрения необходимы фрукты и овощи, очень полезны черника и морковь, которые способствуют улучшению зрительной функции.

Иными словами, необходимо все, что содержит витамины группы А, Е, бета-керотин. И даже абсолютно здоровому человеку для профилактики заболеваний глаз полезно хотя бы раз в год пропивать витаминный комплекс.