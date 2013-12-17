В Киеве проходит научно-практический семинар для украинских радиологов «Перспективы развития онкологии и лучевой терапии». Как передает корреспондент УНИАН, в ходе семинара будут освещены последние тенденции в мировой современной радиологии и развитие онкологии на ближайшее десятилетие, в том числе роли радиологии в лечении онкологических заболеваний. Проводится мероприятие в рамках программы «Рак излечим» Благотворительного фонда Рината Ахметова. Основная цель семинара обеспечить в Украине внедрение технологий диагностики и лечения рака по мировым стандартам.

Семинар будут вести признанные в радиологии эксперты, в частности ведущий онколог Британии, советник Международного агенства по вопросам атомной энергии ООН (МАГАТЕ), основатель сети британских инновационных центров лечения рака Cancer Partners UK Кароль Сикора. Опыт Британии очень нужен нашей стране. В частности при создании центров радиологии в Киеве и Донецке.

Послушать ведущих радиологов Европы приехали онкологи, радиологи, медицинские физики из 8 областей западной Украины, Донецка, а также радиологи Института рака.

Руководитель проектов и программ Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Виктория Мыколаюк отметила, что 5 лет назад Ринат Ахметов вышел с инициативой реализовать проект «Рак излечим», выделив для него масштабнейшую инвестицию в онкологическую службу – 315 млн гривен.

«Этот год для программы фонда Р.Ахметова «Рак излечим» был очень насыщенным. Мы открыли 5 новых отделений в Западной Украине. И в этом году мы завершаем совю работу в западных регионах. Главная цель проекта «Рак излечим» - обеспечить доступ к современным технологиям диагностики и лечения рака в Украине по мировым стандартам», - сказала Мыколаюк.

Директор Национального института рака Игорь Щепотин подчеркнул, что опыт зарубежных коллег будет очень полезен для украинских специалистов-онкологов.

«Сегодня в мире сущестуют такие технологии, которые позволяют на 100% использовать имеющуюся у нас аппаратуру и значительно увеличивать эффективность нашей работы с пациентами. Именно для этой цели прибыли наши друзья из Великобритании. Думаю, что тот опыт, который они имеют будет очень полезен для украинских специалистов», - сказал Щепотин.

Сравнивая ситуацию 5 лет тому назад и сегодня, медик отметил, что ситуация в онкологической службе страны резко изменилась.

«Это произошло, в том числе, и благодаря активной деятельности фонда Рината Ахметова. Я помню наши первые разговоры с Ринатом Леонидовичем 5 лет тому назад. И то, что тогда планировалось, казалось малореальным, маловоплотимым в жизнь. Если 5 лет назад мы только на зарубежных выставках могли только смотреть и трогать линейные ускорители, то сейчас мы встречаемся и делимся особенностями этой работы», - сказал Щепотин.

Организаторы мероприятия - Национальный институт рака и два благотворительных фонда – Рината Ахметова «Развитие Украины» и Василия Хмельницкого «Пути в будущее». Оба фонда реализуют в Украине совместный проект по созданию радиологического центра на базе Национального института рака.