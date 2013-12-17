В Киеве проходит научно-практический семинар для украинских радиологов «Перспективы развития онкологии и лучевой терапии». Как передает корреспондент УНИАН, в ходе семинара будут освещены последние тенденции в мировой современной радиологии и развитие онкологии на ближайшее десятилетие, в том числе роли радиологии в лечении онкологических заболеваний. Проводится мероприятие в рамках программы «Рак излечим» Благотворительного фонда Рината Ахметова. Основная цель семинара обеспечить в Украине внедрение технологий диагностики и лечения рака по мировым стандартам.

Семинар будут вести признанные в радиологии эксперты, в частности ведущий онколог Британии, советник Международного агенства по вопросам атомной энергии ООН (МАГАТЕ), основатель сети британских инновационных центров лечения рака Cancer Partners UK Кароль Сикора. Опыт Британии в создании таких центров очень нужен нашей стране. В частности при создании центров радиологии в Киеве и Донецке.

Послушать ведущих радиологов Европы приехали онкологи, радиологи, медицинские физики из 8 областей западной Украины, Донецка, а также радиологи Института рака.

Руководитель проектов и программ Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Виктория Мыколаюк отметила, что 5 лет назад Ринат Ахметов вышел с инициативой реализовать проект «Рак излечим», выделив для него маштабнейшую инвестицию в онкологическую службу – 315 млн гривен.

«Этот год для программы фонда Р.Ахметова «Рак излечим» был очень насыщенным. Мы открыли 5 новых отделений в Западной Украине. И в этом году мы завершаем этот проект в западных регионах. Главная цель проекта «Рак излечим» - обеспечить доступ к современным технологиям диагностики и лечения рака в Украине по мировым стандартам. Поэтому сегодняшний семинар для нас очень важен», - сказала Мыколаюк.

Директор Национального института рака Игорь Щепотин подчеркнул, что опыт зарубежных коллег будет очень полезен для украинских специалистов-онкологов.

«Сегодня в мире сущестуют такие технологии, которые позволяют на 100% использовать имеющуюся у нас аппаратуру и значительно увеличивать эффективность нашей работы с пациентами. Именно для этой цели прибыли наши друзья из Великобритании. Думаю, что тот опыт, который они имеют будет очень полезен для украинских специалистов. Надеюсь, что они будут внедрены в нашей стране», - сказал Щепотин.

Сравнивая ситуацию в отечественной онкологии, которая наблюдалась 5 лет назад с сегодняней, медик отметил, что состояние у онкологической службе страны резко изменилась.

«Это произошло, в том числе, и благодаря активной деятельности фонда Рината Ахметова. Я помню наши первые разговоры с Ринатом Леонидовичем 5 лет тому назад. И то, что тогда планировалось, казалось малореальным, маловоплотимым в жизнь. Если 5 лет назад мы только на зарубежных выставках могли только смотреть и трогать линейные ускорители, то сейчас мы встречаемся и делимся особенностями этой работы», - сказал Щепотин.

Организаторы мероприятия - Национальный институт рака и два благотворительных фонда – Рината Ахметова «Развитие Украины» и Василия Хмельницкого «Пути в будущее». Оба фонда реализуют в Украине совместный проект по созданию радиологического центра на базе Национального института рака.