Кефир - средство против аллергии

Специалисты советуют употреблять кефир каждый день. Почему?

1. Кефир помогает урегулировать работу кишечника. Он гарантирует восстановление микрофлоры кишечника, поэтому его необходимо пить при дисбактериозах.

2. Кефир содержит молочные бактерии и бифидобактерии, что помогает остановить развитие вредных микроорганизмов.

3. Кефир обеспечивает организм питательными веществами, такими необходимыми для человека. Также просто незаменим для профилактики запоров , а также колитов.

4. Уровень холестерина в крови постепенно снижается при употреблении кефира.

5. В кефире есть белок и кальций. Соответственно помогает укрепить кости и содействует росту ребенка.

6. Кефир снижает аллергические реакции.

7. Кальций усваивается значительно лучше, чем из молока.

8. Кефир эффективное профилактическое средство от остеопороза, поэтому его очень рекомендуют пить людям в возрасте.

9. Кефир легко усваивается в организме.

10. Кроме того, этот чудо-напиточек значительно уменьшает риск развития рака прямой кишки и кишечника.