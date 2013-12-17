Спасатели обеспечат безопасность туристов в горах на праздники

Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул поручил спасателям принять дополнительные усиленные меры по обеспечению безопасности туристов в горах в период новогодних праздников.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Вилкул дал в ходе селекторного совещания в Киеве во вторник.

«В связи со сменой периодов потепления и похолодания гидрометцентр объявил лавиноопасную ситуацию в горных районах Карпат… Наступают праздничные рождественские и новогодние дни, большое количество туристов поедет в горные районы Карпат и Крыма, наша задача — обеспечить максимальную безопасность людей в горах», - сказал Вилкул.

По его поручению на основных горных перевалах Карпат (Яблунецком, Вышковском, Латирском, Ужокском и Обранском) уже дежурит 12 единиц спецтехники, а в случае усложнения погодных условий предусмотрено дежурство еще 48 единиц спецтехники.

На перевалах Крыма (Ангарском, Ай-Петри и Крушевском) также дежурит спецтехника Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Крымавтодора, а также подразделения контрольно-спасательной службы.