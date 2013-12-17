Общеукрепляющие средства для иммунитета

Зимой наш организм страдает от нехватки витаминов, минеральных веществ и микроэлементов, что ведет к ослабеванию иммунитета и возникновению различных заболеваний. В данном случае народная медицина рекомендует применять так называемые общеукрепляющие средства.

Берется 20 незрелых плодов грецкого орехов и заливается спиртом в количестве 0,5 литра. Настаивать желательно около двух недель в хорошо освещаемом помещении, либо на солнечных лучах. Настой принимается после еды.

Также используются и сами ядра грецких орехов в измельченном виде. Для этого, в пропорции 1:1 смешиваем полученный порошок с медом и принимаем по 25-30 грамм 3-4 раза в сутки. Данная смесь рекомендуется для профилактики и лечения сердечнососудистых и желудочно-кишечных заболеваний.

Особенно в зимнюю пору применяется настой из шиповника, который несет в себе огромное содержание витамина C. Лучше всего использовать термос, куда заливается около полулитра вскипяченной воды и 25 грамм сухих плодов. Оставляем на ночь, после чего общеукрепляющее средство готово к применению. Для дополнительного эффекта можно добавить 2-3 ложки пчелиного меда. Пить такой продукт рекомендуется в течение нескольких недель, однако следует делать двухдневные перерывы.

Отличительным эффектом в лечении сердечнососудистых заболеваний обладает сушеный абрикос или курага. Употребляется по 100-200 грамм в сутки. Курага выводит из организма холестерин, содержит много витамина A, полезен для диабетиков и людей, страдающих заболеваниями щитовидной железы. Курага используется в кулинарии для приготовления десертов, кондитерских изделий.