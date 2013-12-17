В Украине проживает 45,447 млн граждан

Численность населения Украины по состоянию на 1 ноября текущего года составила 45 млн 447 тыс. человек, что на 8055 человек меньше показателя на 1 октября и на 113 тыс. 245 граждан меньше показателя на 1 ноября 2012 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Тенденция к сокращению населения, по данным Госстата, сохраняется. По сравнению с показателем численности населения на 1 ноября 2011 года население сократилось на 210 тыс. 216 человек.

В январе-октябре текущего года показатель естественной убыли населения составил 128 878 человек.

Количество родившихся граждан Украины в январе–октябре текущего года составило 422 тыс. 306 человек. Количество умерших за этот период составило 551 тыс. 184 человек.

По состоянию на 1 ноября количество городского населения составило 31 млн 338 тыс. человек, сельского – 14 млн 109 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины на 1 октября составляла 45,455 млн человек. Численность населения Украины по состоянию на 1 сентября 2013 года составила 45,461 тыс. человек, что на 3,3 тыс. меньше показателя на 1 августа текущего года и на 97,4 тыс. меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.