Минздрав: в Украине в 2007 году от бешенства умерли шесть человек

В Украине в течение 2007 года от бешенства умерли шесть человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, в селе Слобода-Шаргородская Винницкой области 26 декабря от бешенства умер местный житель, которого месяц назад во дворе усадьбы покусала лиса. За медицинской помощью пострадавший обратился 29 ноября, ему оказали безотлагательную и профилактическую медицинскую помощь и госпитализировали. На стационарном лечении больной находился по 10 декабря. Повторно он был госпитализирован в инфекционное отделение 24 декабря. В очаге заболевания специалисты санэпидемслужбы проводят противоэпидемические и санитарно-образовательные мероприятия, подворные обходы.

По данным Минздрава, в течение 2007 года по два человека умерли в Днепропетровской и Луганской областях и по одному в Винницкой и Херсонской.

Как отмечает пресс-служба Минздрава, инкубационный период бешенства продолжается достаточно долго: в среднем 1–3 месяца (хотя может продолжаться и до года), и первые признаки болезни возникают поздно, когда в мозгу уже произошли разрушительные процессы (отек, кровоизлияние, деградация нервных клеток), что делает лечение проблематичным.

Чтобы предотвратить заболевание бешенством и смерть от этого особо опасного заболевания, медики рекомендуют избегать контактов с бездомными и дикими животными, а в случае укуса нужно промыть рану теплой кипяченой водой (желательно с мылом), а затем обработать 70% раствором спиртовой настойки йода.