Чем полезны ягоды облепихи

Ягоды облепихи – настоящий поливитаминный комплекс. Они богаты витаминами С, В1, В2, В6, Е, Р, А. В день достаточно двух столовых ложек сока или варенья чудо-ягоды, чтобы укрепить иммунитет, повысить работоспособность и избежать авитаминоза. Плоды облепихи – основа многих целебных рецептов.

Восстанови силы с помощью витаминного коктейля. 5 яблок измельчи, опусти в 1 л кипящей воды, дай настояться 2 часа, процеди. Стакан морковного сока смешай с яблочным настоем и 3 столовыми ложками облепихового сока. Особенно полезен напиток при умственных нагрузках, в том числе и во время сессии

Сок облепихи поможет предотвратить болезнь и ускорить выздоровление. 3 стакана облепихового сока смешай со 130 г сахара и 2 стаканами теплой воды. Настаивай 3 часа. Пей по полстакана в день.

Укрепи волосы. Отвар из плодов и веток облепихи отлично укрепляет волосы, наполняет их жизненной энергией. Положи сырье в кастрюльку и залей водой в пропорции 1:15. Кипяти на медленном огне до тех пор, пока количество жидкости не уменьшится на одну треть. Процеди и ополаскивай волосы после мытья.