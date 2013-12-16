Завтра в Украине ься от 1° мороза до 4° тепла

Завтра, 17 декабря, в Украине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Об этом сообщили УИНАН в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром местами будет туман. На дорогах, кроме большинства районов южной и западной части, гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в западных областях и в Крыму 2-7° тепла; в восточных областях ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве и области без существенных осадков. Температура в Киевской области ночью 0-5° мороза, днем 0-4° тепла. В г. Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.