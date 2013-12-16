Лук укрепит волосы

· Питательная маска для любой кожи. Свежий сок лука смешайте с жидким медом (1:1 или 2:1) и нанесите на лицо на 15-20 минут. Снимите маску сначала влажным, потом сухим тампоном. Эта маска еще и отбеливает. Чтобы свести пигментные пятна и веснушки, делайте такую маску ежедневно до желаемого эффекта.

· Маска для жирной кожи. Из двух головок репчатого лука выдавьте, к кашке добавьте столовую ложку сока лимона и наложите маску на лицо на 20-25 минут, потом смойте ее теплой и сполосните холодной водой.

· Отбеливающая маска. Репчатый лук измельчите на терке, смешайте в равных частях со взбитым белком и нанесите на лицо. На веки наложите примочку с настоем ромашки. Маска смывается холодной водой.

· Угри можно вывести, смазывая их 2-3 раза в день луковым соком.

· Чтобы вывести мозоли, намочите шелуху в уксусе на протяжении 12-14 дней. Наложите на мозоль слой такой шелухи и завяжите на всю ночь. Повторите несколько раз.

· Если очень выпадают волосы и донимает перхоть, на час или два в кожу головы втирают свежий луковый сок или кашку, заматывают голову полотенцем, потом смывают.

· Для укрепления волос и против перхоти используют настой шелухи: 25 г шелухи лука на 0,5 л кипятка, настаивают 15 минут и прополаскивают волосы после мойки.

· Для сухих волос смешайте по чайной ложке тертого лука, яичного желтка, меда и масла. Смесь нанесите на волосы, голову укутайте полотенцем, через час смойте.

· Для окрашивания светлых волос можно использовать отвар шелухи: волосы становятся ярко-золотистыми. 30-50 г шелухи прокипятите в 200 г воды 20 минут. Процедите. После мытья смазывайте волосы тампоном до нужного вам оттенка.