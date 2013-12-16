В Киеве до конца рабочей недели - без осадков

Украинский гидрометеорологический центр в ближайшие 5 дней не прогнозирует в Киеве существенных осадков, однако на выходных ожидается мокрый снег.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

«В Киеве до конца недели без осадков, только 21-22 декабря ожидается мокрый снег», - сказал Прокопенко.

По его словам, температура воздуха в столице на этой неделе ночью составит до 5 градусов мороза, а днем – до двух тепла. При этом по утрам возможен туман, на дорогах – гололедица.

Такая же погода установится и на большинстве территории страны. В частности, Укргидрометцентр не прогнозирует существенных осадков до 21 декабря. Ночью температура воздуха в течение ближайших пяти дней опустится до 7 градусов мороза, а днем составит до 3 градусов тепла. При этом на Востоке Украины, ночью будет до 11, а днем – до 5 мороза.

По словам Прокопенко, с 21 декабря в большинстве регионов Украины, кроме крайнего Юга, ожидается небольшой мокрый снег. Однако уже в период с 22 по 26 декабря осадки прекратятся. Температура воздуха в этот период составит 2-8 градусов мороза, днем – от «минус» 2 до «плюс» 3 градусов тепла.

По предварительным прогнозам, в новогоднюю ночь в Украине ожидается незначительное снижение температуры воздуха и также небольшой снег, местами мокрый. При этом на Юге и Востоке страны в ночь с 31 декабря на 1 января температура воздуха поднимется до 5 градусов тепла. В то же время уже днем 1 января в эти регионы придет похолодание.