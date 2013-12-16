Полезные свойства томатного сока

Уже давно считается, что томатный сок не только вкусный, но еще и очень полезен для нашего организма.

Диетологи считают томатный сок одним из самых полезных соков для организма. Те люди, которые не могут употреблять цитрусовые, то томатный сок позволит им получить те же витамины и минералы. О пользе томатного сока мы вам расскажем в этой статье. Перед этим нам надо рассмотреть полезные свойства помидора, из которых этот сок делается.

Помидоры очень богаты витамином С, крахмалом глюкозой, органическими кислотами и белком. Кроме этот полезный овощ в своем составе содержит витамины А и К, вещество ликопин и фоливую кислоту. Выпив два стакана томатного сока вы восполните суточную норму организма в витаминах А и С. Напиток из помидоров содержит железо, магний, кобальт, калий, йод, медь, фтор, цинк. С таким полезным составом томатный сок делает лучшим обмен веществ в организме.

Такой напиток очень полезен при заболевании печени, при сердечно-сосудистых заболеваниях, при расстройствах желудка. Большое количество людей знает, как томатный сок полезен при онкологических заболеваниях. Главную роль здесь играет ликопин, который способен приостановить развитие опухолей легких и желудка.

Женскому организму томатный сок полезен для предупреждения от заболевания рака молочных желез, шейки матки и прямой кишки. Что касательно мужского организма, то этот чудо напиток способен предупредить рак предстательной железы.

Помимо перечисленных витаминов томатный сок богат витамином В, который контролирует нервную систему. Благодаря витамину В человек приобретает устойчивое отношение к стрессовым ситуациям.