Что нужно знать об инсульте

Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения.

Инсульт вызывается либо закупоркой сосуда - ишемический инсульт, либо разрывом сосуда – геморрагический инсульт. По статистике, большая часть украинцев погибает от последствий сосудистых катастроф – инфаркта, инсульта, тромбоэмболии (закупорки) лёгочной артерии.

Инсульт является наиболее коварным сосудистым событием, т.к. уже произошедший инсульт довольно долго может оставаться незамеченным. Инсульт, в отличие от инфаркта миокарда, не вызывает жгучей боли в характерных местах, не связан с появлением одышки и «подходит на мягких лапах». Именно поэтому важно заметить ранние признаки инсульта и срочно госпитализировать пострадавшего.

Симптомы инсульта:

Важно понять, что симптомы инсульта могут проявляться постепенно и нарастать с течением времени.

Нарушение нормальной работы сознания – состояние сопора (оглушения), возможна сонливость.

В отдельных случаях может наблюдаться перевозбуждение, агрессия. Иногда возникает ощущение потерянности в пространстве. В тяжёлых случаях все предметы «вращаются вокруг больного».

Инсульт может приводить к обморокам.

Ощущение жара, потливость. Может появиться сухость во рту.

Учащение ритма сердечных сокращений. Хотя сердце при инсульте не страдает, в кровь при инсульте попадает масса веществ, влияющих в том числе и на сердечный ритм.

Постепенно нарастают очаговые симптомы.

Очаговые симптомы при инсульте связаны с кровоизлиянием в конкретный участок мозговой ткани. Как известно, каждый участок мозга отвечает за работу определённых органов и систем. Поэтому, в зависимости от расположения очага поражения, симптомы при инсульте бывают разнообразнейшими.

Слабость в конечностях.

Характерным для проявлений инсульта является поражение одной стороны тела, поэтому слабость будет развиваться, например, в левой руке и левой ноге. Возможно поражение только одной конечности.

Слабость может постепенно преобразоваться в полный паралич. Кроме того, может быть потеряна чувствительность на соответствующей стороне или конечности.

Нарушения речи, изменение дикции характерно для острого инсульта.

Кроме того, при поражении всей половины тела речь вообще будет неразборчивой.

Нарушение зрения: косоглазие, смещение полей зрения, слепота.

Шаткость походки

Существуют простые тесты, основанные на очаговой симптоматике инсульта:

Попросите улыбнуться, поднять руки вверх, сказать скороговорку.

В случае инсульта симметричной улыбки не получится, руки будут подняты на разную высоту, а про скороговорку вряд ли удастся даже объяснить. Если вы обнаружили подобные признаки, немедленно вызывайте карету скорой помощи. Не забудьте вкратце описать свои наблюдения дежурному на скорой, для этих случаев, как правило, существует специализированная «инсультная» бригада.

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