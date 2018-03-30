В Новогоднюю ночь удержитесь от алкогольных возлияний и не зачинайте детей

Геннадий Зильберблат,главный психиатр-нарколог Киевской области, заслуженный врач Украины.

Питье без меры - это добровольное сумашествие

Мы накануне прекрасного праздничного новогоднего периода - нас ожидают встречи Нового года и Рождества Христового. К сожалению, так сложилось в нашем обществе, что их всегда сопровождает обильное употребление разнообразных спиртных напитков - от слабоалкогольного пива до высокоградусных водки и коньяков. С этим уж ничего не поделаешь - это наша многолетняя традиция.

Что должен помнить каждый человек, садящийся за праздничный стол? Во-первых, спиртное нужно употреблять умеренно. Помнить, что шампанское быстрее всасывается в кровь, потому человек быстрее пьянеет. Также не рекомендуется смешивать разные спиртные напитки - эффект будет плачевный. Нельзя начинать распитие спиртного на голодный желудок. Закуска должна быть качественной. Как и алкоголь. К сожалению, высокая цена алкоголя не может гарантировать его качества. Водку закусывайте маринованными огурцами, грибочками или любой соленой пищей. Традиционно белое вино подавайте к рыбе, ко красному - мясо. Тогда спиртное принесет больше удовольствия. Если вы все-таки перебрали лишнего, нужно принять любые рвотные средства, чтобы промыть желудок, сделать клизму и принять энтеросорбенты. А вот такое популярное народное средство, как рассол, только снимет симптомы. Минералку и кофе не рекомендуют.

Следует помнить, что людям, которые страдают какими-либо заболеваниями и имеют противопоказания к употреблению алкоголя (а это люди с больными печенью, поджелудочной железой, почками, сердцем) лучше вообще не пить или максимально ограничить дозу спиртного. Категорически не рекомендую даже пригубливать алкоголь, людям, которые когда-либо страдали алкогольной зависимостью. Это - аксиома. Даже грамм любого спиртного может вызвать провокацию болезни.

Употребление алкоголя требует меры. Ее определить несложно - если человек пьет более 200 грамм 40-градусного спиртного, чаще 2-4 раз в месяц, это уже состояние злоупотребления алкоголем. Еще не болезнь, но фактор, который может способствовать формированию зависимости. Особенно это актуально для людей с наследственностью отягощенной алкозависимостью, больных после травм черепа с потерей сознания и заболеваниями печени.

Нужно четко осознавать, что алкоголь, без преувеличения, - это наркотик. Он влияет на дофаминовый обмен. Он нарушен у людей, имеющих нарко-, алко-, компьютерную, игровую зависимости, а также у заядлых коллекционеров. Кстати, до 1976 года, мы, врачи психиатры-наркологи, ставили алкоголезависимым диагноз - "алкогольная наркомания". Следовательно, употребляя даже малую дозу спиртного, вы получаете свою дозу наркотика. При этом не имеет значения высокоградусное спиртное ли это, или слабоалкогольное - пиво, ром-кола или джин-тоник. У нас принято считать, что пиво - это легкий, "несерьезный" алкогольный напиток. Это - не так. В больших количествах оно не менее опасно, чем водка. (Первые клинические работы по алкоголизму, описывали именно пивную алкозависимость).

Относитесь к праздничным возлияниям без фанатизма. Помните, что питье без меры - это добровольное сумашествие. Веселье и радость нужно находить в самом празднике, а не алкоголе. Иначе праздники могут закончиться больничной палатой.

Еще хочу напомнить, что, если вы пили алкоголь в новогоднюю ночь, уж постарайтесь не зачинать ребенка. Напомню, что во Франции в 20-х годах прошлого века резко возросло количеств детей, которые рождались психически неполноценными. Ученые, исследовав 8 тысяч таких детей, выяснили, что подавляющее их большинство зачинались во праздничные или воскресные дни. Позже их так и стали называть - "праздничные" или "воскресные" дети.

Борис Скачко, врач-фитотерапевт

За двое суток до Нового года не ешьте красного мяса

Следующий год - год Крысы. Это – животное всеядное. Потому на новогоднем столе должна быть разнообразная пища. Вопрос – в каком количестве и в какой последовательности ее употреблять. Основные проблемы на Новый год возникают от четырех причин: первая - переел, вторая - перепил, третья – отравился, четвертая - их комбинация. Тем более, что еще продолжается Рождественский пост.

Как не переесть в Новогоднюю ночь.

- За двое суток до Нового года не ешьте красное мясо. Если оно не переварится – продукты разложения вместе с алкоголем могут спровоцировать отравление.

- Не следует голодать перед наступлением Нового года. В 20-21 час необходим легко поужинать, потому что в новогоднюю ночь можно оказаться в хирургическом отделении с приступом панкреатита.

- Тщательно пережевывая пищу вначале застолья Вы не только помогаете желудку, но, ускоряя переваривание, увеличиваете насыщение и уменьшаете ночное переедание.

- Начинайте застолье с легкого салатика, чтобы запустить пищеварение и ускорить насыщение.

- Не экономьте на приправах. Они не только улучшают вкус блюд, но и ускоряют их усвоение. Значит, быстрее возникнет ощущение сытости.

- Не ешьте тяжелую пищу - мясо, рыбу - после часа ночи. Пищеварительная способность к этому времени уже истощится и пища будет гнить в кишечнике. Вздутие живота увеличит нагрузку на сердце. И, как минимум, испортит первые дни Нового года. Как максимум можете получить инфаркт. Его, кстати, раньше называли «ресторанной болезнью».

- Если во время застолья появилось чувство тяжести в желудке – расстегните пояс, подвигайтесь.

- Не запивайте мясо и рыбу сладкими газированными напитками. Они препятствуют перевариванию белков, которые 2-3 дня задерживаются в кишечнике, там гниют, вызывая головную боль и плохое самочувствие.

- Авиценна рекомендовал при переедании употреблять мед либо медовую воду. Еще помогает одно средство, которое можно приготовить заранее. Взять лист подорожника большого, измельчить в порошок и смешать с медом до сохранения смесью вязкой консистенции. Принимать в случае переедания по 1 ст.л. каждые 15-20 мин., а в случае отравления – каждый час.

Несколько рекомендаций, чтобы не опъянеть быстро. Прежде всего надо позаботиться, чтобы алкоголь был качественный. Для этого его нужно закупать не впопыхах, а заранее. Не пейте в новогоднюю ночь настойки на травах. В значительных количествах они могут изменять состояние организма. Особенно это касается абсента (настойки на полыни). Это достаточно токсичное растение, и в зависимости от темпов приема и доз, абсент может успокоить, усыпить либо отравить. Если вы очень голодны – вначале поешьте, потому что алкоголь быстрее всасывается в стенки пустого желудка. Поэтому есть риск просто не дождаться боя курантов. Перед первой рюмкой обязательно съешьте мясо или рыбу - белки нейтрализуют действие алкоголя. Хорошо съесть что-то жирное – это уменьшит опъянение. Положите в рюмку несколько ягод клюквы – это поможет печени пережить атаку алкоголя. Не удерживайте долго алкоголь во рту – так он легко всасывается в кровь. После часа ночи – время десертов и легких вин. Мужчинам следует снижать градус, увеличивая интервалы между тостами и уменьшая граммы в рюмке.

Юлия Мартыненко