В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Сегодня недалеко от Токио произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Как передает русская служба Би-Би-Си , об этом сообщает Национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Тиба, однако ощущались они в 16 префектурах страны, в том числе в Фукусиме, где находится аварийная атомная электростанция.

Данных о пострадавших нет, угрозы цунами объявлено не было.

В 2011 году в Японии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 9, которое привело к худшему за последние 25 лет кризису с утечкой радиации в стране.

20 тыс. человек погибли или были объявлены без вести пропавшими.