В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
18:54, 14 декабря 2013Страна
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Угрозы цунами не объявлено
Сегодня недалеко от Токио произошло землетрясение магнитудой 5,5.
Как передает русская служба Би-Би-Си, об этом сообщает Национальное метеорологическое управление Японии.
Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Тиба, однако ощущались они в 16 префектурах страны, в том числе в Фукусиме, где находится аварийная атомная электростанция.
Данных о пострадавших нет, угрозы цунами объявлено не было.
В 2011 году в Японии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 9, которое привело к худшему за последние 25 лет кризису с утечкой радиации в стране.
20 тыс. человек погибли или были объявлены без вести пропавшими.
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