Красная икра омолаживает кожу

Ну какой же новогодний стол обходится без бутербродов с красной икрой? "Кушай, кушай, икра очень полезна", — говорят бабушки младшему поколению, подкладывая им в тарелки очередной бутерброд. А тех и уговаривать не надо — вкусно же! Да и как закуска икра идет на ура. И силы после нее действительно появляются как-то сразу. Чем же мы должны быть обязаны своим уважением этому лакомству, рассказал врач-диетолог Борис Скачко.

ИКРА — ЭТО ИСТОЧНИК...

1. ...белка: в икре его 32 г из 100, причем усваивается он не так, как мясо, — подолгу лежа в желудке, а очень быстро, в течение часа. А кроме того, этот белок еще и "элитных сортов", т.к. состоит из полного спектра заменимых и незаменимых аминокислот (т.е. дефицитных). Поэтому после употребления икры в обмен веществ включаются различные "спящие" участки. Человек ощущает это как прилив сил;

2. ...йода: этот микроэлемент очень важен для профилактики заболеваний щитовидной железы;

3. ...полиненасыщенных жирных кислот: они выводят из организма жиры, которые приводят к развитию атеросклероза — болезни старости. Эта болезнь развивается практически у всех людей, но у одних быстрее, у других — медленнее. Если часто есть икру, появление атеросклероза можно отсрочить;

4. ...витамина А: по эффекту похож на витамин С (помогает иммунитету выводить шлаки, укрепляет сосуды, повышает зрение), но, в отличие от него, способен накапливаться. Поэтому икра полезна всем, кто хочет укрепить свой иммунитет, быстрее поправиться после болезни и укрепить зрение;

5. ...витамина D: принимает участие в формировании и укреплении костей. Особенно он полезен беременным женщинам и кормящим матерям для профилактики рахита у детей;

6....витамина Е: его еще называют половым гормоном, т.к. он нормализует обмен веществ в половых железах, а кроме этого, омолаживает клетки и выводит шлаки из жировой ткани. Поэтому витамин Е полезен при половой слабости.

ВЫБЕРИ И СОХРАНИ

Добывают икру в июле-августе и сразу же консервируют. Если на банке указано, что икра произведена в декабре, это значит, что икру перефасовали или изготовили из мороженых ястыков. Такая икра не лучшего качества. Покупая икру в жестяных и стеклянных баночках, убедитесь, что она не "болтается" внутри, переливаясь от края к краю, а заполняет баночку плотно без пустот. Покупая развесную икру, обратите внимание на рассыпчатость зерна. Если икринки легко отделяются друг от друга и не пристают к лопатке продавца — берите смело, если же они сваливаются бесформенной, слипшейся массой с лопнувшим зерном — от покупки лучше воздержаться. Храните икру в холодильнике на боковой полке, но ни в коем случае не в морозилке — тогда икринки лопнут и превратятся в пюре. Не держите открытую банку более пяти дней, съедайте икру быстрее, т.к. в ней начинают развиваться микроорганизмы, появляется неприятный запах, икра подсыхает.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Икра противопоказана при склонности к отекам, атеросклерозе, гипертонической и ишемической болезнях.

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