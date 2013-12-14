Как не подхватить простуду

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева рассказала УНИАН, как уберечься от гриппа и ОРВИ в зимнюю погоду.

Врач подчеркнула, что в группе риска - дети, пожилые люди, с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

"Как врач, обращаю внимание, что массовое скопление людей, недосыпание, неполноценное и неправильное питание, переохлаждение, отсутствие надлежащих санитарных условий, постоянные стрессы, с учетом крайне неблагоприятных погодных условий, составляют чрезвычайную угрозу для здоровья людей. В Украине уже начался сезонный рост заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом", - сказала Бахтеева.

Врач подчеркнула, что при первых же симптомах заболевания, таких как насморк, кашель, боль в горле, температура, общая слабость, ломота в мышцах необходимо незамедлительно обратиться к врачу и обязательно соблюдать все его рекомендации.

"В случае несвоевременного начала лечения, эти заболевания могут повлечь за собой серьезные осложнения в виде бронхита, ангины, воспаления легких, отита, ринита, менингита и пр. Кроме того, больной человек является переносчиком инфекций и подвергает опасности здоровье окружающих, поскольку грипп распространяется воздушно-капельным путем. Грипп – это очень серьезное заболевание, которое требует постельного режима. Важно помнить, что любую болезнь легче предотвратить, чем лечить", - сказала Бахтеева.

Врач дала основные рекомендации, следуя которым можно уменьшить вероятность заражения воздушно-капельным путем.

"В первую очередь, если вы знаете, что человек болен гриппом или ОРВИ вы должны исключить контакт с ним.

Необходимо промывать полость носа и горла обычной водой или слабыми солевыми растворами – это очень действенный способ борьбы с вирусами, которые уже попали в наши дыхательные пути. Крайне важно использовать маску при необходимости контакта с больными гриппом и ОРВИ. Необходимо также часто мыть руки проточной водой и мылом, при отсутствии проточной воды использовать спиртосодержащие салфетки. Не дотрагиваться руками до носа, глаз, рта

Необходимо широко использовать витамины С, А и группы В в возрастных дозировках", -сказала врач.