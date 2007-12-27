Правительство планирует кардинально доработать программу «Здоровье нации»

Правительство планирует изменить и кардинально доработать программу «Здоровье нации».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на расширенном заседании Кабинета министров сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

Он отметил, что основной целью программы будет изменение в среднесрочной перспективе катастрофической демографической ситуации в Украине.

«Программа должна предусматривать конкретные меры, начиная от полного исполнения, в том числе и в коридорах власти, закона о запрете курения в админпомещениях и общественных местах и заканчивая проведением в следующем году широкомасштабной, на подобие избирательной, кампании которая бы разъяснила всей нации участие каждого в улучшении своего здоровья», – сказал И.ВАСЮНИК.

Кроме того, вице-премьер заявил, что приоритетом для правительства в 2008 году должно стать «поднятие с колен» сельской медицины.