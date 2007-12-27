Возле Октябрьской больницы разрыли могильник?

Строительные работы на месте возможного могильника возле Октябрьской больницы временно приостановлены по поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По словам заместителя председателя КГГА Ирены КИЛЬЧИЦКОЙ, мэр поручил изучить все материалы по этому вопросу и подготовить историко-архитектурное заключение.

Кроме того, проводится сбор проб почвы на земельном участке по улице Шелковичной, 39/1 для лабораторных исследований. Со специалистами, которые осуществляют бурение для забора почвы, проведен специальный инструктаж. На время выяснения достоверности информации о наличии на этой территории могильника, где могут быть возбудители особо опасных болезней, территория стройплощадки тщательным образом будет охраняться, подчеркнули в КГГА.

В пресс-службе также напомнили, что разрешение на сооружение жилого дома по улице Шелковичной 39/1 компания «Житлобуд» получила в 2004 году.

Как сообщали на этой неделе некоторые СМИ, под котлован нового дома возле Центральной городской клинической больницы (Октябрьской) разрыли могильник XVIII века, где были похоронены умершие от чумы и сибирской язвы. Ученые предупреждают, что это опасно и может привести к возникновению нового очага инфекции.

В попытке привлечь к проблеме внимание властей, акцию протеста 24 декабря устроили врачи клиники и жильцы окружающих домов.

По данным участников акции, в конце 1800-х именно здесь располагался изолятор для больных чумой, холерой и сибирской язвой, они умирали сотнями. Тела умерших тогда по специальному указанию было запрещено перевозить по городу и приказано хоронить поблизости. Подобная инфекция сохраняется в течение нескольких сотен лет, поэтому если медики окажутся правы, то Киеву угрожает эпидемия сибирской язвы, чумы и холеры.

Между тем главный государственный санитарный врач Сергей БЕРЕЖНОВ заявляет, что пока нет документально подтвержденной информации о том, что возле Октябрьской больницы есть захоронение людей, умерших от сибирской язвы и чумы.

«Но чтобы снять напряженность и предотвратить возможное распространение инфекции, мы решили взять пробы почвы возле больницы», - сообщил он.

С.БЕРЕЖНОВ отметил, что параллельно чиновники займутся поиском подтверждающих документов, и "только после проведения исследований можно будет точно сказать, есть ли в этом месте возбудители опасных болезней, или нет, и принять меры".