Возле Октябрьской больницы разрыли могильник?
Черновецкий поручил приостановить работы
Строительные работы на месте возможного могильника возле Октябрьской больницы временно приостановлены по поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
По словам заместителя председателя КГГА Ирены КИЛЬЧИЦКОЙ, мэр поручил изучить все материалы по этому вопросу и подготовить историко-архитектурное заключение.
Кроме того, проводится сбор проб почвы на земельном участке по улице Шелковичной, 39/1 для лабораторных исследований. Со специалистами, которые осуществляют бурение для забора почвы, проведен специальный инструктаж. На время выяснения достоверности информации о наличии на этой территории могильника, где могут быть возбудители особо опасных болезней, территория стройплощадки тщательным образом будет охраняться, подчеркнули в КГГА.
В пресс-службе также напомнили, что разрешение на сооружение жилого дома по улице Шелковичной 39/1 компания «Житлобуд» получила в 2004 году.
Как сообщали на этой неделе некоторые СМИ, под котлован нового дома возле Центральной городской клинической больницы (Октябрьской) разрыли могильник XVIII века, где были похоронены умершие от чумы и сибирской язвы. Ученые предупреждают, что это опасно и может привести к возникновению нового очага инфекции.
В попытке привлечь к проблеме внимание властей, акцию протеста 24 декабря устроили врачи клиники и жильцы окружающих домов.
По данным участников акции, в конце 1800-х именно здесь располагался изолятор для больных чумой, холерой и сибирской язвой, они умирали сотнями. Тела умерших тогда по специальному указанию было запрещено перевозить по городу и приказано хоронить поблизости. Подобная инфекция сохраняется в течение нескольких сотен лет, поэтому если медики окажутся правы, то Киеву угрожает эпидемия сибирской язвы, чумы и холеры.
Между тем главный государственный санитарный врач Сергей БЕРЕЖНОВ заявляет, что пока нет документально подтвержденной информации о том, что возле Октябрьской больницы есть захоронение людей, умерших от сибирской язвы и чумы.
«Но чтобы снять напряженность и предотвратить возможное распространение инфекции, мы решили взять пробы почвы возле больницы», - сообщил он.
С.БЕРЕЖНОВ отметил, что параллельно чиновники займутся поиском подтверждающих документов, и "только после проведения исследований можно будет точно сказать, есть ли в этом месте возбудители опасных болезней, или нет, и принять меры".