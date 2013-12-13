Как выявить скрытый эндометрит

Если же такой диагноз подтвердится, то ваши шансы на материнство значительно сокращаются. При данном заболевании различные микроорганизмы в больших количествах обосновываются на поверхности эндометрия.

Увеличивая свою численность, они не только расправляются с полезными бактериями, но и с эмбрионами.

Для того, чтобы повысить шансы на зачатие и вынашивание плода, вам следует незамедлительно приступить к адекватному лечению, но рассчитывать на быстрый результат здесь не приходится, поэтому следует запастись терпением.

Не забудьте привлечь к процессу лечения и своего супруга, так как эндометрий воспаляется при попадании в организм инфекций. Если же в вашей паре один из партнеров не пройдет нужного курса терапии, то возможно повторное заражение.

Как уже говорилось, лечение будет длительным. На первом его этапе женщине будет проведена гистероскопия, которая представляет собой исследование полости матки с использованием специальной оптики. Параллельно с этим будет проведена и биопсия, после проведенных исследований, женщине назначается лечение, которое должно проводиться по трем направлениям.

1.Это антибактериальная терапия, которая подразумевает прием подходящих именно вам медикаментозных препаратов, исключая те из них, к которым ваш организм особо чувствителен.

2.Устранение нарушений менструального цикла, которые зачастую сопровождают скрытый эндометрит. Данная проблема требует обязательного решения, так как, в противном случае, добиться эффективности в лечении представляется весьма сомнительно. Ведь, например, снижение гормона прогестерона в крови, очень часто является причиной сбоя менструального цикла. А ведь в этом случае справиться с воспалительным процессом очень проблематично, а значит, у инфекции есть все возможности для дальнейшего развития.

3.Применение иммуноглобулинов для восстановления иммунитета.

Такие препараты при скрытом эндометрите вводятся в полость матки или область бедра путем инъекций, что позволяет значительно увеличить шансы на беременность. Обязательно посещайте женскую консультацию, для своевременной диагностики имеющихся заболеваний и для их устранения.

Тем самым, вам, в большинстве случаев, удастся испытать радость материнства!

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