В порядке ли ваши нервы. Тест
15:19, 13 декабря 2013Страна
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Тест, с помощью которого вы сможете определить, умеете ли вы держать себя в руках, контролировать свои эмоции.
Вопрос 1. Как вы относитесь к стоянию в очередях?
А) Я ни за что не пойду на это! – 0
Б) Если это необходимо, то я отстою в очереди – 6
В) Лучше пойду поищу другой магазин – 3
Вопрос 2. Вздрагиваете ли вы от звонка телефона?
А) Не замечаете этого – 6
Б) Да - 0
В) Нет – 8
Вопрос 3. Если вам нужно куда-нибудь уезжать, то за сколько времени вы обычно приезжаете на вокзал?
А) За час – 3
Б) За пятнадцать минут – 9
В) За полчаса – 0
Вопрос 4. Можете ли вы о себе сказать, что легко «заражаетесь» волнением другого человека?
А) Только если дело касается близкого вам человека – 4
Б) Я могу «заразиться», если не в силах помочь ему – 6
В) Волнение передастся мне в любом случае – 1
Вопрос 5. Когда вы переживаете, ваше самочувствие ухудшается?
А) Нет – 8
Б) Иногда бывает так, что ухудшается – 5
В) Даже малейшее переживание может сделать меня совершенно больным и разбитым – 0
Вопрос 6. Как вы считаете, насколько справедливо высказывание: «Со временем все образуется само собой!»?
А) Это чистая правда – 10
Б) Конечно, было бы здорово, если бы так было, но вам в это мало верится – 3
В) Человек должен прилагать усилия для того, чтобы что-то изменилось – 6
Вопрос 7. Что вы чувствуете, когда опаздываете на деловую встречу или, например, на совещание?
А) Ничего, такое со всеми могло случиться – 8
Б) Очень расстраиваетесь и решаете, что лучше вовсе пропустить совещание, чем появится с опозданием – 0
В) Испытываете чувство стеснения – 6
Вопрос 8. У вас на день запланировано много дел. Как будет продвигаться работа?
А) У вас словно вырастут крылья – вы будете работать четко и слаженно, быстро справляясь со всеми делами по очереди – 6
Б) Вы просто не знаете, за что хвататься в первую очередь – 0
В) Вы работаете как обычно, в привычном для вас темпе – 10
Вопрос 9. Как вы относитесь к большим скоплениям народа?
А) Когда как – 6
Б) Начинаете нервничать – 1
В) Вы не замечаете толпы – 9
Вопрос 10. Как вы спите в незнакомом для вас месте?
А) Хорошо, если для этого созданы подходящие условия – 6
Б) Едва ли вы уснете – 1
В) Вы никогда не жалуетесь на сон – 10
Результаты:
Если вы набрали менее тридцати пяти очков, то вы очень чувствительный человек.
Именно ваша чувствительность зачастую заставляет вас страдать. Если вы попали в ситуацию, когда что-то оказывает на вас негативное воздействие, то не предпринимайте никаких действий, пока не досчитаете до двадцати.
Ваша сумма баллов составляет от тридцати шести до семидесяти?
О вас можно сказать, что вы человек рассудительный и выйти из себя можете только по очень веской причине.
Вам свойственно решать проблему, а не анализировать ее.
Набрали более семидесяти одного очка?
У вас просто железные нервы! Вы можете выводить окружающих из душевного равновесия своим поразительным спокойствием!
Неприятные события вы не принимаете близко к сердцу.
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