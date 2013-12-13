Завтра в Украине существенные осадки не ожидаются.

В западной и южной части местами туман. На дорогах Украины гололедица. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 1-6° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья 5-10° мороза; днем в западной, южной части, Винницкой и Кировоградской областях от 1° мороза до 4° тепла, на остальной территории 1-6° мороза.

В Киеве и области в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области в течение суток 1-6° мороза, в Киеве 2-4° мороза.