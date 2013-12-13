Почему развивается аллергический дерматит

Аллергический дерматит (или атопический дерматит) – это заболевание кожи, вызванное контактом с веществом, на которое уже сформировалась аллергия.

Вообще кожные проявления аллергической реакции встречаются почти в половине случаев. Особенно заметно аллергический дерматит проявляется у маленьких детей.

Это позволяет определить пищевую аллергию на тот или иной продукт до того, как его употребление приведёт к формированию хронического заболевания. Кроме того, аллергический дерматит может быть вообще связан не с аллергией, а с проблемным пищеварением у ребёнка.

Дело в том, что кожа реагирует не только на аллергический компонент, но и на токсические (ядовитые) вещества, всасывающиеся в кишечнике. Проблема аллергического дерматита у детей тесно связана с проблемой молочных смесей.

При неадекватном расщеплении молочных продуктов в кишечнике ребёнка развивается аллергический дерматит. Кстати, при переедании наблюдается та же картина. У детей аллергический дерматит появляется намного чаще, чем у взрослых.

Связано это с тем, что печень взрослого справляется с токсинами значительно лучше. Естественно, что аллергический дерматит формируется и при прямом контакте аллергена с кожей аллергика. Обычно это бытовая химия – стиральные порошки, моющие средства, шампуни и т.п.

Симптомы аллергического дерматита:

Покраснение кожи в виде пятен или мелкой сыпи.

Кожный зуд, постепенно усиливающийся.

Возможно появление пузырьков. Со временем пузырьки лопаются, образуя раневые «мокнущие» поверхности (это бывает в тяжёлых случаях). В последствии на месте таких ранок остаются корочки.

Если аллергический дерматит не лечить, не устранить аллерген или не скорректировать питание – меняется структура кожи.

Кожа становится грубой, синюшной, заметно утолщается. Кожа у ребёнка становится похожей на кожу рептилии (по крайней мере – на ощупь). Наблюдается шелушение кожи, трещины.

Лечение аллергического дерматита:

Обязательно нужно проконсультироваться у аллерголога и диетолога. После определения аллергена или непереносимости того или иного пищевого продукта корректируется диета, удаляется аллерген и заболевание отступает.

В качестве лечения обычно назначаются антигистаминные препараты. Очень хорошо действуют препараты цетиризина и левоцитеризина.

Замечено, что худые люди практически не болеют атопическим дерматитом. Это связано с тем, что даже нормальная пища в больших количествах не может нормально усваиваться организмом. Поэтому грамотная диета просто необходима при лечении аллергического дерматита.

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