Все программы по соцзащите чернобыльцев перейдут к Минсоцполитики

Со следующего года все программы по соцзащите чернобыльцев переходят к Минсоцполитики. Объединение всех чернобыльских программ в одном ведомстве позволит повысить контроль над использованием средств и больше сделать для людей, считает министр социальной политики Наталия Королевская.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, Королевская отметила, что было принято решение правительства о передаче всех программ, направленных на социальную защиту чернобыльцев, в Минсоцполитики. «Раньше такие программы были распылены по разным ведомствам. Концентрация же средств в одном месте и оптимизация неэффективных льгот позволит решить вопрос, в частности, обеспечение современным медицинским оборудованием таких учреждений, как Национальный научный центр радиационной медицины. Это же, в свою очередь, даст возможность оказать помощь большему количеству людей. Реально работать этот механизм начнет уже со следующего года», - сказала она.

Королевская отметила, что среди приоритетов Минсоцполитики - усиление социальной защиты отдельных категорий граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, которые часто «выпадают» из общего перечня. Для этого, по ее словам, уже разработаны законопроекты, которые позволят усилить, в частности, социальную защиту вдов чернобыльцев и пострадавших детей, которые после достижения 18-летия теряют право на все льготы.

«Кроме того, на основании предложений Центра радиационной медицины к числу людей, которые получат возможность пользоваться льготами, будут отнесены люди, больные раком щитовидной железы, которым на момент Чернобыльского катастрофы не исполнилось 18 лет. Эти законопроекты уже направлены на согласование в другие центральные органы исполнительной власти», - сказала она.

Среди уже действующих изменений в социальной защите граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС Королевская назвала изменение Порядка их оздоровления. По словам министра, новый Порядок уже в этом году позволил впервые выделить льготные путевки для пострадавших 3-й и 4-й категорий. Кроме того, чернобыльцы получили возможность свободно выбирать санаторий для лечения из перечня предложенных.

По информации Минсоцполитики, с 2006 года 14 декабря в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

На сегодняшний день в Украине статус пострадавших имеют 2 млн 107 тыс. чел. Это почти 5% население. Среди них: 240 тыс. ликвидаторов; 117 тыс. инвалидов; 454 тыс. пострадавших детей.