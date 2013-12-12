В центре Киева бесплатно обследуют на туберкулез
14:56, 12 декабря 2013Страна
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12-14 декабря будут работать пункты обследования на туберкулез, где все желающие киевляне и гости города смогут обследоваться бесплатно. Медицинские мобильные пункты будут работать с 12.00 до 20.00 по адресам: ул. Крещатик, 36 и Майдан Незалежности, 2. Можно будет сделать флюорограмму, проконсультироваться с фтизиатром и сделать анализ мокроты на наличие палочки Коха...
В центре Киева 12-14 декабря будут работать пункты обследования на туберкулез, где все желающие киевляне и гости города смогут обследоваться бесплатно.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, медицинские мобильные пункты будут работать с 12.00 до 20.00 по адресам: ул. Крещатик, 36 и Майдан Незалежности, 2.
Там можно будет сделать флюорограмму, проконсультироваться с врачом-фтизиатром и, в случае необходимости, сделать анализ мокроты на наличие палочек Коха.
Мероприятие проводит Департамент здравоохранения КГГА.
Специалисты напоминают, что туберкулез – крайне опасная, но излечимая болезнь, и призывают киевлян и гостей города воспользоваться возможностью пройти профилактическое флюорографическое обследование.
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