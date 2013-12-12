В центре Киева бесплатно обследуют на туберкулез

В центре Киева 12-14 декабря будут работать пункты обследования на туберкулез, где все желающие киевляне и гости города смогут обследоваться бесплатно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, медицинские мобильные пункты будут работать с 12.00 до 20.00 по адресам: ул. Крещатик, 36 и Майдан Незалежности, 2.

Там можно будет сделать флюорограмму, проконсультироваться с врачом-фтизиатром и, в случае необходимости, сделать анализ мокроты на наличие палочек Коха.

Мероприятие проводит Департамент здравоохранения КГГА.

Специалисты напоминают, что туберкулез – крайне опасная, но излечимая болезнь, и призывают киевлян и гостей города воспользоваться возможностью пройти профилактическое флюорографическое обследование.