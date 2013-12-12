В Украине завтра будет идти мокрый снег

В некоторых регионах Украины завтра местами будет идти мокрый снег.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 13 декабря будет облачная погода с прояснениями. В северных, большинства центральных, Одесской и Николаевской областях местами небольшой мокрый снег, слабый гололед, на остальной территории без осадков.

В Украине, кроме юга и востока, местами туман. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, на высокогорье Карпат, в Днепропетровской, Херсонской областях и в Крыму 6-11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Прикарпатье 3-8° тепла; в восточных и Запорожской областях ночью 11-16° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киевской области завтра местами небольшой мокрый снег, туман, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В столице местами небольшой мокрый снег, туман, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.