Утром в "скорую" обратились 6 участников акций протеста

В Департаменте здравоохранения Киевской городской государственной администрации сообщили, что по состоянию на 9:00 12 декабря (с начала суток) к врачам бригад скорой медицинской помощи обратились 6 участников акций протеста, из которых 3 были госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Причины госпитализации – обострение хронических болезней и травма голени.

Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вчера в больницах, подчиненных Департаменту здравоохранения КГГА, в настоящее время находятся 53 человека из числа участников акций протеста в столице.

Число пострадавших в ночной зачистке Майдана в ночь с 10 на 11 декабря по состоянию на 18.00 вчорашнего дня составило 44 человека, из которых были госпитализированы 20.