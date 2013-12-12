Горячий суп - незаменимое блюдо в холода

Гастроэнтерологи рекомендуют ежедневно есть теплые супы. Суточная норма супа - 150-200 граммов. Наиболее приятной консистенцией для желудка обладают кремо- и пюреобразные первые блюда. Такая текстура облегчает процесс переваривания и помогает лучшему усвоению другой пищи.

За уникальные лечебные свойства медиками ценят овощной суп с брокколи, томатный и тыквенный суп. В наваристом бульоне из брокколи содержится сульфорафан - природное вещество, защищающее от заболеваний ЖКТ и рака прямой кишки. Важно, что сульфорафан не разрушается при термической обработке.

В супе из помидоров содержится антиоксидант ликопин. Его уникальность в том, что при варке томатов уровень ликопина вырастает по сравнению с сырыми овощами. В супе из тыквы содержится незаменимый компонент бета-каротина, который в организме превращается в витамин А. Этот витамин отвечает за нормальное зрение, здоровье волос и кожи.