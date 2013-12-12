Ликвидирован концерн «Укрветсанзавод»

Кабинет министров Украины принял решение об увольнении генерального директора государственного концерна «Укрветсанзавод» Виктора Стипахно в связи с ликвидацией концерна.

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина №964-р, которое опубликовано на сайте правительства.

«Освободить Стипахно Виктора Ивановича с должности генерального директора государственного концерна "Укрветсанзавод" в связи с ликвидацией этого концерна», - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года Кабмин принял решение о реорганизации госконцерна «Укрветзавод» в государственное предприятие.

Виктор Стипахно был назначен гендиректором «Укрветзавода» в феврале 2011 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрветсанзавод» образовано с целью координации деятельности участников по обеспечению экологического, эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Украине путем утилизации и переработки отходов животного происхождения, некачественных пищевых продуктов и продовольственного сырья. На государственных ветеринарно-санитарных заводах утилизируется около 140-150 тыс. тонн отходов животного происхождения ежегодно. В состав ГП входят 18 ветеринарно-санитарных заводов.