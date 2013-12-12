Задержан итальянец, который пытался ввезти в Украину метадон

В Днепропетровской области таможенники задержали гражданина Италии, который пытался ввезти в Украину метадон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Миндоходов в Днепропетровской области, при проведении таможенного оформления личных вещей и багажа граждан, прибывших рейсом «Вена – Днепропетровск», с использованием технического средства сотрудники таможни обратили внимание, что в одном из чемоданов находятся предметы, похожие на пластиковые контейнеры с жидкостью.

Этот чемодан получил гражданин Италии, который выбрал зону (коридор) упрощенного таможенного контроля. При проведении таможенного осмотра было установлено, что среди личных вещей находился полиэтиленовый пакет, в котором содержатся пластиковые контейнеры с прозрачной жидкостью и таблетками в коробках.

Гражданин объяснил, что с помощью данного вещества проходит лечение от наркозависимости.

По результатам осмотра экспертизы было установлено, что указанная жидкость является наркотическим веществом метадон (синтетический аналог героина), общее количество - 25 пластиковых контейнеров.

В следственный отдел УСБУ в Днепропетровской области направлено заявление об уголовном правонарушении по признакам ч.1 ст.305 УК Украины по факту незаконного перемещения лицами психотропных веществ.