Почему развивается демодекоз

Врач-дерматолог Кузьма Хобзей советует сначала сделать анализы и проверить, действительно ли есть клещ демодекс, вызывающий демодекоз.

Прежде три дня не умывайтесь. В лаборатории возьмут соскреб кожи с лица, выщипают ресницу и волос с головы. Если диагноз демодекоз подтвердится - не паникуйте. Этот клещ живет на коже почти у каждого человека. Начинает активно размножаться, когда подавляется иммунитет, изменяется состав кожного сала, кислотность. Вылечить демодекоз нетрудно. Назначаю мази и курс антибиотиков. Необходимо лечить и первопричину недуга. Рекомендую еще раз обратиться к гинекологу-эндокринологу.

Как правильно ухаживать за кожей?

Когда умываетесь, в любом случае не пользуйтесь мылом - оно сушит кожу. Очищайте лицо гелями или пенкой. Для увлажнения используйте средства на основе воды. Они не делают кожу жирной. Также наносите на лицо лечебные мази. Кожа должна очиститься через несколько месяцев.

Можно с такой сыпью ходить в солярий?

Загар может скрыть некоторые дефекты, потому сыпь заметнее на белой коже, чем на загорелой. Однако в больших дозах ультрафиолет снижает местный иммунитет, усиливает воспаление. Злоупотребление солярием провоцирует старение кожи, пигментацию и меланому - рак кожи.

gazeta.ua